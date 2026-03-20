Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Ahmet Tatlıses’ten olay bayram mesajı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıllardır sorun yaşadığı hatta davalık olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini söylemişti. Ahmet Tatlıses'in oğlu da sanatçının babasını öldürtmek için tetikçi tuttuğunu iddia etmişti. Tüm bu gelişmeler konuşulmaya devam ederken Ahmet Tatlıses'ten çok konuşulacak bir bayram mesajı geldi.

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Ahmet Tatlıses’ten olay bayram mesajı
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uzun süredir gündeme geldiği aile hayatıyla bir kez daha dikkatleri çekti.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak hakkında yaptığı sert açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Ahmet Tatlıses, imalı sözleriyle bir kez daha gündem oldu.

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Ahmet Tatlıses’ten olay bayram mesajı 1

MİRASINDAN MEN ETTİĞİNİ DUYURDU

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan baba-oğul, defalarca kez mahkemelik olmuş ve son olarak Tatlıses, oğlunu mirasından men ettiğini duyurmuştu.

Oğluna tamamen sırtını dönen ve "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Nefret ediyorum senden!" diyen Tatlıses'in açıklamalarının ardından Ahmet Tatlıses, "Babamın demans hastası olabileceğini düşünüyorum" diyerek sert tepki vermişti.

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Ahmet Tatlıses’ten olay bayram mesajı 2

AHMET TATLISES'TEN İMALI BAYRAM PAYLAŞIMI

Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Ahmet Tatlıses, son olarak Ramazan Bayramı dolasıyla paylaştığı imalı paylaşımla gündeme geldi.

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Ahmet Tatlıses’ten olay bayram mesajı 3

"BAYRAM HERKESİN KENDİNE YAKIŞANI YAPTIĞI GÜNDÜR"

Bayram namazına giden Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmış kim sahip çıkmış kim yok saymış...

Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın akışında çıkartıldı! Karar verildiYayın akışında çıkartıldı! Karar verildi
Aradığı aşkı sonunda buldu! Böyle duyurduAradığı aşkı sonunda buldu! Böyle duyurdu

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Akaryakıta zam geldi!

Akaryakıta zam geldi!

