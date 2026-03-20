Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Ahmet Tatlıses’ten olay bayram mesajı

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uzun süredir gündeme geldiği aile hayatıyla bir kez daha dikkatleri çekti.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak hakkında yaptığı sert açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Ahmet Tatlıses, imalı sözleriyle bir kez daha gündem oldu.

MİRASINDAN MEN ETTİĞİNİ DUYURDU

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan baba-oğul, defalarca kez mahkemelik olmuş ve son olarak Tatlıses, oğlunu mirasından men ettiğini duyurmuştu.

Oğluna tamamen sırtını dönen ve "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Nefret ediyorum senden!" diyen Tatlıses'in açıklamalarının ardından Ahmet Tatlıses, "Babamın demans hastası olabileceğini düşünüyorum" diyerek sert tepki vermişti.

AHMET TATLISES'TEN İMALI BAYRAM PAYLAŞIMI

Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Ahmet Tatlıses, son olarak Ramazan Bayramı dolasıyla paylaştığı imalı paylaşımla gündeme geldi.

"BAYRAM HERKESİN KENDİNE YAKIŞANI YAPTIĞI GÜNDÜR"

Bayram namazına giden Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmış kim sahip çıkmış kim yok saymış...

Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür."