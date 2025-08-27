MAGAZİN

Tayanç Ayaydın'ın açıklaması tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya'yı çıldırttı! Yeni ifşa: "Öyle durursan öpücem”

Taciz ifşaları sürerken attığı mesajlarla gündeme gelen Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu. Oyuncu "Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim" deyince Doğa Lara Akkaya sinirlendi ve bir ifşa daha yaptı.

Tayanç Ayaydın'ın açıklaması tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya'yı çıldırttı! Yeni ifşa: "Öyle durursan öpücem”
Kubra Akalın

Eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek kendisine atılan mesajları yayınlayan Doğa Lara Akkaya, “Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı. Tacizi ifşa eden Akkaya'nın açıklamalarından günler sonra Ayaydın da açıklama yaptı.

"Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır" diyen Tayanç Ayaydın yargı yoluna gideceğini de şu ifadelerle duyurdu:

Tayanç Ayaydın ın açıklaması tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya yı çıldırttı! Yeni ifşa: "Öyle durursan öpücem” 1

YARGI YOLUNA GİDECEKMİŞ

"Böylesin ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin."

Tayanç Ayaydın ın açıklaması tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya yı çıldırttı! Yeni ifşa: "Öyle durursan öpücem” 2

"DAHA FAZLA GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Doğa Lara Akkaya bu açıklamaya sinirlenerek bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı ve elinde çok daha fazla mesaj olduğunu ifade etti. Akkaya şunları söyledi:

Tayanç Ayaydın ın açıklaması tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya yı çıldırttı! Yeni ifşa: "Öyle durursan öpücem” 3
"Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç bey ama sizin canınız sıkılmasın şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem. Beyefendi sonrasında yazmadım diyor ya haklı. Herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Ve orada hep birlikte bunun artık bir taciz seviyesine olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk. Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları kolladığını, defalarca 'keşke yaşın biraz daha büyük olsak, öyle durursan öpeceğim' gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba."

