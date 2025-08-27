Tayanç Ayaydın'ın açıklaması tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya'yı çıldırttı! Yeni ifşa: "Öyle durursan öpücem”

Eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek kendisine atılan mesajları yayınlayan Doğa Lara Akkaya, “Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı. Tacizi ifşa eden Akkaya'nın açıklamalarından günler sonra Ayaydın da açıklama yaptı.
"Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır" diyen Tayanç Ayaydın yargı yoluna gideceğini de şu ifadelerle duyurdu:
"Böylesin ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.
20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin."
Doğa Lara Akkaya bu açıklamaya sinirlenerek bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı ve elinde çok daha fazla mesaj olduğunu ifade etti. Akkaya şunları söyledi:
