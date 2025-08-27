MAGAZİN

Taciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldı

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia ederek kendisine atılan mesajları ifşa etmişti. Akkaya'nın ifşa ettiği mesajlar kısa sürede büyük ses getirdi. Tayanç Ayaydın yeni projesi “Ben Leman” dizisinin kadrosundan apar topar çıkartıldı.

Öznur Yaslı İkier

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve sözlü ve yazılı olarak taciz edildiğini iddia etmişti.

Başta yasal haklarını kullanmak için konuşmamayı seçen Tayanç Ayaydın dün sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı. Ayaydın yaptığı açıklamada;

''Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istememem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi.

Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

"KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM"

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir—ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

YENİ PROJESİNDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre oyuncu Tayanç Ayaydın ile yapım şirketi NTC Medya arasındaki işbirliği sona erdi. Taciz iddiaları gündeme geldikten sonra tartışmaların odağındaki oyuncu, dizideki Genel Cerrah Demir rolünden ayrıldı.

Tayanç Ayaydın'ın projedeki partneri Burçin Terzioğlu konuya dair sessizliğini bozmuş ve Ayaydın'ı takipten çıkmıştı. Terzioğlu, "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" açıklamasını yapmıştı.

