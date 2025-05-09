MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taze anne Melisa Aslı Pamuk'un yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Bakın ne yaptırmış

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve 5 ay önce anne olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlaması için gittiği stadyumda görüntülenmişti. Pamuk'un yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin yaptırdığı estetik ortaya çıktı.

Taze anne Melisa Aslı Pamuk'un yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Bakın ne yaptırmış
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.

MELİSAA

2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikahtan aylar sonra bebek müjdesi vermişti. Ünlü oyuncu 29 Ocak tarihinde anne oldu.

MELİSA

Taze anne Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz günlerde eşi Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasında görüntülendi.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ismin yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı. Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Pamuk'un, doğum sonrası ekrandan uzak kaldığı dönemde kemerli burnunu küçülttürdüğü ortaya çıktı.

melisa

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdiÜnlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfade verdi
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Davet tarzı çok beğenildiDünyanın en seksi kadını seçilmişti! Davet tarzı çok beğenildi

Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.