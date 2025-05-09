Taze anne Melisa Aslı Pamuk'un yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Bakın ne yaptırmış

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.
2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikahtan aylar sonra bebek müjdesi vermişti. Ünlü oyuncu 29 Ocak tarihinde anne oldu.
Taze anne Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz günlerde eşi Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasında görüntülendi.
Ünlü ismin yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı. Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Pamuk'un, doğum sonrası ekrandan uzak kaldığı dönemde kemerli burnunu küçülttürdüğü ortaya çıktı.
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