Ted Mosby baba oldu! Josh Radnor oğlunu ilk kez paylaştı

"How I Met Your Mother" yıldızı Josh Radnor, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

2026 yılının Şubat ayında, "How I Met Your Mother" dizisinin sevilen karakteri Ted Mosby'yi canlandıran Josh Radnor, hayatının en güzel rollerinden birine büründü: Babalık.



Jordana Jacobs ile evli olan Radnor, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti erkek.

Radnor, paylaşımında, "Eşimle birlikte birkaç ay önce bir bebeğimiz oldu. Şu ana kadar bildiklerimiz şöyle: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Çok dikkatli, gözlemci ve düşünceli. Ona gitarla şarkı çaldığımda adeta hipnotize oluyor. Tam anlamıyla bir neşe kaynağı ve Jordana’yla birlikte onun hayatımızda olmasından tarifsiz mutluyuz" dedi.

Bebeğin fotoğraflarını da paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarından ve dostlarından tebrik mesajları aldı. Radnor ve Jacobs çifti, bebeklerinin ismi ve doğum tarihi gibi detayları henüz paylaşmadı.