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'Tefeciden borç aldı' dendi! 7,5 milyon TL'lik senet iddiası... Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı

04.02.2025 16:51
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Ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ve 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltı haberleri sonrası ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın da tefeciden para aldığı hatta 7,5 milyon TL!'lik senetin ortaya çıktığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Seda Sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Ünlü ismin ifadesi de ortaya çıktı.

'Tefeciden borç aldı' dendi! 7,5 milyon TL'lik senet iddiası... Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri ise ölümle ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit ettiği öne sürülen şüpheliler, bir kişiyi ısrarla rahatsız etmeye başladı. Israrlı tehditlerin ardından mağdur kişi, polise giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyetin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalarda şüphelilerin 'tefecilik ve nitelikli tehdit' suçlarını işlediği, çok sayıda kişiyi aynı şekilde tehdit ettikleri belirlendi.

Çalışmaların ardından 1 Şubat'ta saat 05:00'te Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Örfi Bilgin ile kardeşi Ziyadin Bilgin’in de yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda kişinin isminin yer aldığı liste, ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı dokümanlar ele geçirildi.

SEDAAA

Senetlerden birinde sanatçı Seda Sayan’ın da ismi ve imzasının yer aldığı görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ISTANBUL---FAIZLE-PARA-VERDIGI-ESNAFI-TE_546491_162012

Tutuklama haberlerinin ardından senetlerde adı geçen ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın da ifadesine başvuruldu. Sayan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne avukatı ve eşi Çağlar Öktem ile birlikte giderek ifade verdi.

ISTANBUL---FAIZLE-PARA-VERDIGI-ESNAFI-TE_546492_162012

"ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM"

Seda Sayan'ın şikâyetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Ünlü ismin ifadesi de ortaya çıktı. Sayan'ın, "Örfi Bilgin'i tanırım ama aramızda tefecilik söz konusu değil, borç almam söz konusu değil. Şikâyetçi de değilim. Ele geçirilen evrak tefecilikle ilgili bir evrak değil. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi. Program da iptal edildi, yayınlanmadı" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Seda Sayan
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