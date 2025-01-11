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'Tekelleşme' iddiaları sonrası Nedim Saban'dan çarpıcı açıklama! "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında"

11.01.2025 17:37
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Oyunculuk alanında son dönemde menajer ve cast ajansları arasındaki tekelleşmeye yönelik iddialar ortalığı karıştırmıştı. Menajer Ayşe Barım'ın piyasada tekelleştiği ve bazı ünlüleri oyunculuk sektöründe engellemeye çalıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından tiyatrocu Nedim Saban yaptığı paylaşımda "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için dün re'sen soruşturma başlattı. Tiyatrocu Nedim Saban da Ayşe Barım ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımdan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Saban paylaşımında, "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" dedi.

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OYUNCULAR TEKELLEŞMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu Pelin Karahan, Deniz Işın, Berker Güven ve sevgilisi Nihal Yalçın dizi sektöründeki tekelleşmeye tepki gösterdi. Pelin Karahan, "Aynı insanlar, aynı projeler, aynı kanallar. Bu artık kırılsın istiyorum" dedi. Berker Güven "Bütün sektör böyle şeylerle karşılaşıyor" diye konuştu.

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Deniz Işın ise isim vermeden ateş püskürdü: "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı"

'BİLET FİYATLARI TAVAN YAPTI'

Tiyatrokare adlı tiyatroyu kuran ve birçok oyunun prodüktörlüğünü, yönetmenliğini yapan Nedim Saban paylaşımında "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim" dedi.

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AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Kaynak: DHA-Ekol TVBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Oyunculuk Ayşe Barım
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