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Teklif üstüne teklif yağdı! Neslihan Atagül sonunda anlaşmaya vardı

Son olarak Star TV'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül, 3 yıldır dizi setlerinden uzak. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren ünlü isim sonunda yeni bir proje için anlaşmaya vardı.

Teklif üstüne teklif yağdı! Neslihan Atagül sonunda anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve son olarak da Gecenin Ucunda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül anne olduktan sonra oyunculuğa ara vermişti.

Başarılı oyuncu iki yıl önce Ay Yapım’la el sıkıştıktan sonra oğlu Aziz’e hamile olduğunu öğrenince projeden vazgeçmişti. Oğlu mart ayında 1 yaşına giren Atagül, yeni sezon için gelen çok sayıda projeyi değerlendirdi.

Teklif üstüne teklif yağdı! Neslihan Atagül sonunda anlaşmaya vardı 1

ÜÇ YIL SONRA EKRANA DÖNÜYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül yeniden Ay Yapım’la anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncu yapım şirketinin ana akım için hazırladığı iddialı bir projeyle ekrana dönecek.

Teklif üstüne teklif yağdı! Neslihan Atagül sonunda anlaşmaya vardı 2

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Neslihan Atagül, anne tarafından Beyaz Rus, baba tarafından ise Çerkes kökenlidir.

Oyunculuğa olan tutkusunu henüz 13 yaşında bir ajansa kaydolarak somutlaştıran Atagül, kısa sürede yeteneğiyle fark edildi. 'İlk Aşk' ve 'Araf' filmleriyle genç yaşta 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini toplayarak Türkiye’nin en parlak yıldızlarından biri olacağını kanıtladı.

En çok ise Kara Sevda dizisindeki Nihan karakteriyle bilinir; bu dizi ilk kez bir Türk yapımı olarak International Emmy Award kazandı ve dünya çapında geniş izleyici kitlesi buldu.Daha sonra Sefirin Kızı gibi önemli dizilerde de başroller üstlendi.

Teklif üstüne teklif yağdı! Neslihan Atagül sonunda anlaşmaya vardı 3

2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile evlendi. 2025'te 'Aziz' ismini verdiği oğlu dünyaya geldi.

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Neslihan Atagül
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