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Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile çarpışan aracın ters döndüğü kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Çayırpınar köyü mevkii sanayi sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Niksar istikametinden Reşadiye yönüne seyir halinde olan C.K. (43) idaresindeki 31 AFR 47 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.K.'nın (65) kullandığı 60 RF 625 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden birisi ters dönerek durdu.

Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu 1

İKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza trafik kazaları
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