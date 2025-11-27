Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı

Dijital projelerdeki çıkışıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Bakioğlu ile aşk yaşayan Şifanur Gül evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan doğum gününde evlenme teklifi aldı.

Berk Bakioğlu, romantik bir akşam yemeğinde hazırladığı sürprizle Şifanur Gül'e duygusal anlar yaşattı.

Mutluluktan gözleri dolan Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifine "Evet" dediğini dile getirdi.

Gül ile Bakioğlu'nun nikâh masasına yaz aylarında oturması bekleniyor.