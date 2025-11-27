MAGAZİN

Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı

Netflix'te yayınlanan “Terzi” ve “Bir Cumhuriyet Şarkısı” ile büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Şifanur Gül şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Şifanur Gül doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Ünlü isim özel anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı
Öznur Yaslı İkier

Dijital projelerdeki çıkışıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Bakioğlu ile aşk yaşayan Şifanur Gül evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan doğum gününde evlenme teklifi aldı.

Terzi nin Esvet i Şifanur Gül evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı 1

Berk Bakioğlu, romantik bir akşam yemeğinde hazırladığı sürprizle Şifanur Gül'e duygusal anlar yaşattı.

Terzi nin Esvet i Şifanur Gül evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı 2

Mutluluktan gözleri dolan Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifine "Evet" dediğini dile getirdi.

Terzi nin Esvet i Şifanur Gül evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı 3

Gül ile Bakioğlu'nun nikâh masasına yaz aylarında oturması bekleniyor.

