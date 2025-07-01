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Tescilli güzel Ayşe Akın Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşıyor! Kore'ye bile yerleşmiş

2010 yılında Belçika Güzeli seçilen şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın özel hayat itirafıyla gündeme geldi. Tescilli güzel Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşadığını söyledi. Ayşe Akın, Korece öğrendiğini ve 1,5-2 sene orada yaşadığını da dile getirdi.

Tescilli güzel Ayşe Akın Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşıyor! Kore'ye bile yerleşmiş
Öznur Yaslı İkier

2010 Belçika Güzeli şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın son dönemde itirafları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 10 yıl boyunca Anoreksiya Nervoza ile mücadele ettiğini anlatan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Tescilli güzel Ayşe Akın Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşıyor! Kore ye bile yerleşmiş 1

Ayşe Akın, Dünya genelinde fırtınalar estiren Netfilix’in popüler dizisi Squid Game'in yıldız ismiyle aşk yaşadığını itiraf etti.

Tescilli güzel Ayşe Akın Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşıyor! Kore ye bile yerleşmiş 2

MagazinBurada'ya röportaj veren Akın gönlünü Squid Game’in 120 numaralı yıldız oyuncusu Sung Hoon'a kaptırdığını söyledi. Ünlü isim ‘Ben onunla tanıştığımda Squid Game’de oynamıyordu. The Glory diye bir dizide oynuyordu ben onu orada gördüm ve aşık oldum’ dedi.

Tescilli güzel Ayşe Akın Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşıyor! Kore ye bile yerleşmiş 3

Ayşe Akın 1,5-2 sene orada yaşadığını ve Korece öğrendiğini de dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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