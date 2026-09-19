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Tescilli güzel Itır Esen sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı

2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te hayatını birleştirdi. Itır Esen'in gelinliği takipçilerinden tam not aldı.

Tescilli güzel Itır Esen sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy takmıştı. Ulusoy'a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.

Çiftten dün sürpriz fotoğraflar geldi. Esen ve Aykanat evlendiklerini duyurdu. İkili, Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.

Tescilli güzel Itır Esen sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 1

Itır Esen, bu mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tescilli güzel Itır Esen sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 2

Itır Esen'in ince askılı, saten ve işlemeli gelinliği takipçilerinden tam not aldı.

Tescilli güzel Itır Esen sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 3

Esen için sosyal medyada; 'çok güzel gelin olmuş', 'gelinliği harika', 'abartısız güzel bir gelin' gibi yorumlar yapıldı.

Tescilli güzel Itır Esen sessiz sedasız evlendi! Gelinliği tam not aldı 4

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Itır Esen
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