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Teşkilat 186. bölüm fragmanı! "Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral yakıştı"

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, 26 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak 186. bölümü öncesi ikinci fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Fragmanın ardından sosyal medyada en çok konuşulan detay ise Bensu Soral ile Tolga Sarıtaş'ın ekran uyumu oldu; izleyiciler ikili için peş peşe beğeni yorumları yaptı.

Teşkilat 186. bölüm fragmanı! "Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral yakıştı"

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi pazar akşamı 186'ncı bölümüyle ekrana geliyor.

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat yeni bölümden fragman da geldi.

Sosyal medyada diziye yeni dahil olan Bensu Soral'a dair eleştiriler yumuşadı. Dizi seyircisi "Bensu Soral ve Tolga Sarıtaş yakıştı" yorumlarında bulundu.

Teşkilat 186. bölüm fragmanı! "Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral yakıştı" 1

TEŞKİLAT 186. BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in kaçırılmasından sonra öfkelenen Altay, yuvaya döner ama onun en büyük önceliği oğluna kavuşmaktır. Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir.

Teşkilat 186. bölüm fragmanı! "Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral yakıştı" 2

Korkut ve Yahya arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Şahin, hesap etmediği sonuçlara katlanmak zorunda kalır. Bahar’ın nihayet sahaya inmesi ise Korkut için bir başka zorluk olacaktır.
Teşkilat 186. bölüm fragmanı! "Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral yakıştı" 3

Ulak, Ender vasıtasıyla Altay’ı ve Teşkilat’ı yenme peşindedir. Azra ise bu büyük denklemde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Düşman amacına ulaşamayacaktır çünkü artık kurt uyanmıştır…

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