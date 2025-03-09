Teşkilat dizisinde flaş ayrılık! Gizem Güneş veda ediyor...

Tolga Sarıtaş (Altay), Aybüke Pusat (Neslihan), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Tuvana Türkay (Kate), Murat Aygen (Tufan), Ushan Çakır’ın (Makinist) rol aldığı TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat, 5 sezondur seyirciyle buluşuyor.

Yeni sezonla birlikte dizide ayrılıklar yaşanırken yeni karakterler de projeye dahil olmuştu. Şimdi ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Teşkilat'a veda ediyor.

GENÇ OYUNCU AYRILIYOR!

Burak Arlıel‘in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu‘nun kaleme aldığı diziye Gizem Güneş veda ediyor. Başarılı oyuncu Güneş, Altay’ın (Tolga Sarıtaş) kız kardeşi Selen’e hayat veriyordu.