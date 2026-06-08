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Teşkilat'ın Davut'u Yıldıray Şahinler öldü mü, diziden ayrıldı m?

Teşkilat dizisinde 'Davut' karakteriyle adından söz ettiren Yıldıray Şahinler'in yeni sezon akıbeti merak edilmeye başlandı. Teşkilat dizisinde vurulan Davut'a ne olacak? Davut ölüyor mu, Yıldıray Şahinler Teşkilat dizisinden çıkıyor mu?

Teşkilat'ın Davut'u Yıldıray Şahinler öldü mü, diziden ayrıldı m?

Teşkilat son bölümde adeta yaprak dökümü yaşandı. Sezon finaliyle ekrana gelen Teşkilat'ta peş peşe ayrılıklar yaşandı. Peki Teşkilat dizisinde vurulan Davut öldü mü, Yıldıray Şahinler Teşkilat dizisinden çıkıyor mu?

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide Rabia Soytürk, Serhat Tutumluer, Erkan Bektaş’ın ardından bir ayrılık daha yaşanacak.

Teşkilat ın Davut u Yıldıray Şahinler öldü mü, diziden ayrıldı m? 1

Operasyonlarla dolu geçen 6. sezonun final bölümünde Yıldıray Şahinler’in hayat verdiği Davut hikâyeye veda ediyor.

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Dizinin kötü adamı Davut’un hain saldırısı sonrası düğün bir faciaya dönüşürken Altay (Tolga Sarıtaş) canı pahasına Davut’u durdurmaya yemin eder.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldıray Şahinler teşkilat
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