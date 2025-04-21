Teşkilat’ın Neslihan'ı Aybüke Pusat’ın sonu nasıl olacak? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Aybüke Pusat'ın yerine kim gelecek?

Yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle Teşkilat dizisindeki işine TRT yönetimi tarafından son verilen Aybüke Pusat gündemden düşmüyor. Ekibe nasıl veda edeceği ve yerine kimin geleceği merak edilen Aybüke Pusat hakkında yeni detaylar geldi.

NESLİHAN’IN MEZARI GÖSTERİLECEK

Teşkilat'tan 139. bölüm itibarıyla ekibe veda eden Aybüke Pusat’ın hayat verdiği Neslihan Tuna’nın senaryodaki hikâyesinin nasıl biteceği merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgilere göre ortadan kaybolan Neslihan Tuna’nın mezarı bulunacak.

AYBÜKE PUSAT YERİNE KİM GELECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıel ve Emre Sefer’in yönettiği diziye bu sezon yeni bir kadın başrol oyuncusu gelmeyecek. Sosyal medyada Gülsim Ali iddiaları olsa da, Neslihan’ın uzaydaki görevine ekipten başka bir erkek oyuncunun atanacağı konuşuluyor.

YENİ BİR PROJESİ HENÜZ YOK

Teşkilat’taki rolünü çok seven, ekip ve yapım şirketiyle çok iyi anlaşan Aybüke Pusat, eğer işine son verilmeseydi dizinin bir sonraki sezonunda da oynamayı planlıyordu. Pusat’a yeni tekliflerin geldiği ancak henüz anlaştığı yeni bir projesinin olmadığı öğrenildi.