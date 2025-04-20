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Tolga Sarıtaş günler sonra paylaştı! Baba olacağı haberleri çıkmıştı

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Altay karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'un bebek bekledikleri iddia edildi. Çiftin çıkan haberler sonrası sosyal medya paylaşımları dikkatlerden kaçmadı.

Tolga Sarıtaş günler sonra paylaştı! Baba olacağı haberleri çıkmıştı
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmuştu.

Sarıtaş ile Mayruk, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle 2024 yılının Şubat ayında nişanlanmıştı. Ünlü çift, Haziran ayında Çeşme'de dünyaevine girdi

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çift, bebek bekliyor.

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Sarıtaş, çıkan haberler sonrası Instagram'dan eşi ile birlikte verdiği bir pozu 'Şükür' emojisi ile paylaştı.

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ROL ARKADAŞININ KOVULMASINA SESSİZ KALDI

Sosyal medyada günlerdir sessiz kalan Tolga Sarıtaş rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın diziden apar topar gönderilmesine rağmen paylaşım yapmayınca tepki çekmişti.

Pusat geçtiğimi günlerde boykot paylaşımı yapınca diziden kovuldu. Rol arkadaşının paylaşım yapmaması sonrası sosyal medyadaeski paylaşımlara eleştiriler yağdı.

Tolga Sarıtaş ise çareyi paylaşımlarını yorumları kısıtlamakta buldu.

Mynet'in Sesi
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Tolga Sarıtaş
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