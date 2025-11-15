Teşkilat'ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı...

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, 6. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezonuna Rabia Soytürk, Hilal karakteri ile dahil oldu.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Soytürk, Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Soytürk'ün derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlamayıp aracına binen ünlü isim görüntü vermek istemedi.

Aracına biner binmez üzerini düzelten Soytürk hemen üzerini giyinmeye çalıştı ancak yine de görüntü vermekten kurtulamadı.

Ünlü ismin cesur tarzına sosyal medyada; 'Bu haller ne?', 'Çocuk emzirmeye çıkmış gibi', 'Giyinmeseymiş' gibi yorumlar yapıldı.