Teşkilat'ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı...

TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan Rabia Soytürk Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Soytürk'ün derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu aracına binip hemen üzerini giyinmeye çalıştı ancak görüntü vermekten kurtulamadı.

Teşkilat'ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı...
Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, 6. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezonuna Rabia Soytürk, Hilal karakteri ile dahil oldu.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Soytürk, Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Teşkilat ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı... 1

Soytürk'ün derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlamayıp aracına binen ünlü isim görüntü vermek istemedi.

Teşkilat ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı... 2

Aracına biner binmez üzerini düzelten Soytürk hemen üzerini giyinmeye çalıştı ancak yine de görüntü vermekten kurtulamadı.

Teşkilat ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı... 3

Ünlü ismin cesur tarzına sosyal medyada; 'Bu haller ne?', 'Çocuk emzirmeye çıkmış gibi', 'Giyinmeseymiş' gibi yorumlar yapıldı.

Teşkilat ın yıldızı Rabia Soytürk gecelerde! Derin dekoltesi dikkat çekti! Hemen giyinmeye çalıştı... 4

rabia soytürk
