Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal 3. sezonda diziden ayrılmıştı! "Bitmesini istedin mi?" diye sorulunca...

Teşkilat'ın 2. sezonuna Çağlar Ertuğrul veda edip Murat Yıldırım dahil olurken, 3. sezonda da ayrılık yaşanmıştı. 3. sezon sonunda ise Deniz Baysal'ın 3 sezondur hayat verdiği Zehra karakteri diziye veda etmişti.

O dönem Deniz Baysal yerine Aybüke Pusat gelmişti. Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde boykot paylaşımı yüzünden diziden çıkarıldı.

Dizide 3. sezonda yer alan Deniz Baysal samimi itirafıyla dikkat çekti. Sergen Deveci'nin "3 sezon bu işi götürüyorsun, 4'te bu işin devam etmesi ağırına gitmiyor mu?" sorusunu Deniz Baysal samimi itirafıyla yanıtladı:

"Tüm samimiyetimle söylüyorum gıcık oluyor insan, bir sinirleniyor..."

BAKLAVA BİLE GÖNDERMİŞ

Deveci "Bitmesini istedin mi?" diye sorunca ise Teşkilat'ta Zehra karakteriyle tanınan Deniz Baysal şunları söyledi:

"İstemem ne münasebet. Baklava gönderdim 4. sezonda. Emek veren arkadaşlar devam ediyorlar, hayırlı olsun diye gönderdim yani."