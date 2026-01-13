The Night Manager ekran başına kilitledi! "10 yılın en seksi sahnesi"

BBC One’da yayınlanan The Night Manager dizisi yıllar sonra ekrana döndü. 44 yaşındaki Hiddleston, dizide eski İngiliz askeri Jonathan Pine karakterine hayat veriyor. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından ekrana dönen yapım, usta yazar John le Carré’nin aynı adlı romanından uyarlanıyor.

Dizinin hayranları, başrol oyuncusu Tom Hiddleston’ın performansını izlerken sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

İzleyiciler ise son bölümde yer alan sahneyi, Hiddleston’ın kariyerindeki “en seksi sahne” olarak nitelendirdi.

THE NIGHT MANAGER KONUSU

Yeni sezonda Pine, bu kez bir istihbarat görevlisi olarak, bir ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan büyük bir komployu ortaya çıkarmakla görevlendiriliyor. Hikâyenin merkezinde, Kolombiyalı iş insanı Teddy Dos Santos (Diego Calva) yer alıyor. Pine, Teddy’nin silah ağını çökertmek için iş kadını Roxana Bolaños (Camila Morrone) ile iş birliği yapıyor.

Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor. Pine, kendisini Roxana ile Teddy arasında oluşan tehlikeli bir aşk üçgeninin tam ortasında buluyor.

Dizinin üçüncü bölümünde yer alan tutkulu dans sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlar sahneyi “on yılın hatta yüzyılın en seksi sahnesi” olarak yorumladı.