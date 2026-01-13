MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

The Night Manager ekran başına kilitledi! "10 yılın en seksi sahnesi"

“The Night Manager hayranları, Tom Hiddleston’ın aşk üçgeniyle damga vuran sahnesini ‘on yılın en seksi sahnesi’ olarak nitelendirdi. Dizi 10 yıl sonra yeni sezonuyla ekrana bomba bir dönüş yaptı.

The Night Manager ekran başına kilitledi! "10 yılın en seksi sahnesi"

BBC One’da yayınlanan The Night Manager dizisi yıllar sonra ekrana döndü. 44 yaşındaki Hiddleston, dizide eski İngiliz askeri Jonathan Pine karakterine hayat veriyor. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından ekrana dönen yapım, usta yazar John le Carré’nin aynı adlı romanından uyarlanıyor.

Dizinin hayranları, başrol oyuncusu Tom Hiddleston’ın performansını izlerken sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

The Night Manager ekran başına kilitledi! "10 yılın en seksi sahnesi" 1

İzleyiciler ise son bölümde yer alan sahneyi, Hiddleston’ın kariyerindeki “en seksi sahne” olarak nitelendirdi.

THE NIGHT MANAGER KONUSU

Yeni sezonda Pine, bu kez bir istihbarat görevlisi olarak, bir ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan büyük bir komployu ortaya çıkarmakla görevlendiriliyor. Hikâyenin merkezinde, Kolombiyalı iş insanı Teddy Dos Santos (Diego Calva) yer alıyor. Pine, Teddy’nin silah ağını çökertmek için iş kadını Roxana Bolaños (Camila Morrone) ile iş birliği yapıyor.

The Night Manager ekran başına kilitledi! "10 yılın en seksi sahnesi" 2

Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor. Pine, kendisini Roxana ile Teddy arasında oluşan tehlikeli bir aşk üçgeninin tam ortasında buluyor.

Dizinin üçüncü bölümünde yer alan tutkulu dans sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlar sahneyi “on yılın hatta yüzyılın en seksi sahnesi” olarak yorumladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu! İşte rolüFenomen dizinin kadrosuna dahil oldu! İşte rolü
Son dakika: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında...Son dakika: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tom Hiddleston
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.