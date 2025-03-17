The White Lotus'da ateşi sahneleri gündem oldu! Aimee Lou Wood itirafıyla şaşırttı

Netflix'in Sex Education dizisiyle tanınan Aimee Lou Wood, The White Lotus dizisiyle dikkat çekti. 31 yaşındaki oyuncu, HBO dizisinde Chelsea karakterini canlandırıyor.

Güzel oyuncu, The White Lotus için Tayland'da çekim yaparken, sevişme sahnelerinde yer almasıyla ilgili konuştu.

Wood bu sahnelerde rahat olduğunu ancak bikini çekimlerinin onu rahatsız ettiğini itiraf etti. Aimee, The Sun gazetesine "Bikiniler hakkında cinsel sahnelerden daha fazla endişelendim" dedi.

Aimee Lou Wood devamında "Yüzme havuzunun etrafında olmak beni daha çok endişelendiriyordu çünkü o zaman nasıl göründüğünüze daha fazla odaklanıyorsunuz gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİKİNİ SAHNELERİ..."

Ateşli sahneleriyle ilgili de konuşan oyuncu "Bir samimi sahnede, asıl mesele samimiyet. Ama sonra sadece bunu unutmam ve bırakmam gerekiyor. Aslında bikini sahneleri bana çok daha korkutucu geldi" dedi.

Aimee daha önce, çocukluğunda yeme bozuklukları ve beden dismorfisi ile savaştığını anlatmıştı. Harper's Bazaar'a verdiği röportajda, "Vücudumdan nefret ediyordum ve içinde olmak istemiyordum – ama artık öyle değil, şükürler olsun." demişti.