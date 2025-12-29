Thylane Blondeau son haline gelen yorumlara ateş püskürdü!

Henüz çocuk yaşta hafızalara kazınan Thylane Blondeau, bu kez estetik iddialarıyla gündemde. Daha 6 yaşındayken “Dünyanın en güzel kızı” olarak anılan ünlü model, yüzüne estetik yaptırdığı yönündeki söylentilere adeta ateş püskürdü.

Fransız futbol yıldızı Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry'nin kızı olan 24 yaşındaki Thylane Blondeau estetik iddiaları sonrası patladı.

Blondeau, "Bu tür yorumlardan bıktım. Gençliğimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi. 10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi" dedi.

Ünlü model açıklamasının devamında "Bugün bile insanlar beni görüp 'Sen en güzel kızsın' diyorlar. Hayır, hâlâ değilim, ben sadece bir insanım" dedi.