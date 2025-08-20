Ticaret Bakanlığı'nın kararı gündemdeyken ortaya çıktı! Fenomen Murat Övüç'ün hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiği bildirildi.

Bu hesapların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Engellenen hesaplar merak edilirken Murat Övüç'ün hesabına erişim engeli geldiği ortaya çıktı.

Instagram bu durumun sebebini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan resmi talep olarak açıklandı. ICTA’nın (BTK) bu içeriklerin kısıtlanmasını istemesi üzerine, platformun yasal yükümlülük gereği hesabı Türkiye’de erişime kapattığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Murat Övüç son dönemde açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Murat Övüç, bindiği uçakta türban takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde, dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı.