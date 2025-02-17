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  4. TikTok fenomeni Pınar Özkurteller estetiklerini tek tek saydı: Kaburgalarımı aldırdım, göğüs silikonu, yağ aldırma, botoks..."

TikTok fenomeni Pınar Özkurteller estetiklerini tek tek saydı: Kaburgalarımı aldırdım, göğüs silikonu, yağ aldırma, botoks..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 11:09
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Kuaförüm Sensin yarışmasıyla tanındıktan sonra TikTok fenomeni olan Pınar Özkurteller, Armağan Çağlayan'a konuk olarak yaptırdığı estetikleri tek tek saydı. 40-45 kez estetik olduğunu açıklayan fenomenin son hali ve açıklamaları sosyal medyada konuşuluyor.

TikTok fenomeni Pınar Özkurteller estetiklerini tek tek saydı: Kaburgalarımı aldırdım, göğüs silikonu, yağ aldırma, botoks..."

TikTok fenomeni olan Pınar Özkurtteller, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Gelin Görümce, Kuaförüm Sensin gibi programlara da daha önce katılan Pınar Özkurtteller son haliyle dikkat çekti.

Armağan Çağlayan fenomene estetiklerini sorunca aldığı yanıtla şaşırdı.

Fenomen Pınar yaptırdığı estetikleri tek tek saymaya başladı ve şunları söyledi:

"Ben 5 kere burnumu yaptırdım sonra şakak germe yaptırdım 5-6 kere şakak germe. Kaburga aldırdım, belimi incelttim sonra göğüs silikonu. Yağ aldırma, popo estetiği... Lift lip yaptırdım o da ne burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısaltma..."

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OPERASYON SAYISI ŞOKE ETTİ

Armağan Çağlayan bu açıklamalara şaşırarak bu estetiklerin açıklamalarını da sordu. Ardından ise "Kaç kere geçirdiğiniz operasyon?" diye sordu.

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36 yaşındaki TikTok fenomeni Pınar Özkurtteller "Belki 40-45 defa cerrahi işleme girmişimdir" dedi. Çağlayan ise "Niye?" diye sordu.

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Fenomen ise "Kusursuz olmayı seviyorum. Estetik görünüm bana hoş geliyor" dedi. Pınar Özkurtteller "Belki para verip yaptırsaydım bir yerde durabilirdim ama reklam karşılığında olunca devamı geliyor. Daha gözümü çektireceğim. Türkiye'nin kedi kadını olmaya gidiyor olabilirim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
tiktok
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