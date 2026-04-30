TikTok uğruna önce tarlasını sonra evini kaybetti! Müge Anlı şaştı kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına annesini bulmak için katılan 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük'ün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Programa, hiç tanımadığı annesi Fatma Balakan’ı bulmak umuduyla katılan Kadir Cem Düdük, annesinin izini sürerken içine düştüğü maddi yıkımı gözler önüne serdi.

Annesiyle babasının ayrılmasından sonra annesinin izini kaybettiklerini belirten Düdük, hayat hikayesini anlatırken TikTok platformunda her şeyini kaybettiğini anlattı. Canlı yayınlarda diğer kullanıcılara hediye göndermek amacıyla sürekli "jeton" satın aldığını söyleyen genç adam, bir süre sonra bu durumun bir bağımlılığa dönüştüğünü itiraf etti.

ÖNCE TARLA GİTTİ, SONRA EV İCRALIK OLDU

Maddi kayıplarının boyutunun dudak uçuklattığını belirten Kadir Cem Düdük, hediye gönderme hırsı yüzünden elindeki nakit tükenince önce tarlasını sattığını dile getirdi. Harcamaların ve borçların önünü alamayan Düdük, sürecin sonunda evinin de icralık olduğunu açıkladı.

Evini kaybetmemek için akrabalarına satmak zorunda kaldığını söyleyen Düdük’ün bu anlattıkları, Müge Anlı ve stüdyodaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Müge Anlı duydukları karşısında; 'Sen TikTok'tan kadınlara hediye mi attın? Hesabın en üst seviyeye çıksa ne olacak? Diyecek bir şey bulamıyorum. Tarla parasını yedin orada' ifadelerini kullandı.