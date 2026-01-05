TLC'nin Mürsel ve Anna'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Resmen eridi

TLC ekranlarında yayınlanan 'Evliliğe 90 Gün' isimli programa damga vuran Anna ve Antalyalı Mürsel'in son hali ortaya çıktı.

Facebook'ta arıcılık grubunda tanışan Mürsel ile Anna'nın aşkı kilometreleri aşmıştı. Dil engeli olmasına rağmen aralarında romantik bir ilişki başlayan ikilinin hikâyesi TLC'de ekranlara gelmişti. Program sırasında çeviri uygulamalarıyla iletişim kuran çift, dönemin en konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

ANNA RESMEN ERİDİ

Evlendikten sonra Nebraska’ya yerleşen Mürsel, eşinin yanında yaşamını sürdürdü.

Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmayı seçen Anna ve Mürsel, Gökhan John ismini verdikleri oğullarını 4 yıl önce kucağına almıştı.

Programa damga vuran Anna ve Antalyalı Mürsel'in son hali ortaya çıktı. Özellikle Anna'nın değişimi ağızları açık bıraktı.

Anna'nın oldukça zayıfladığı, Mürsel'in ise hiç değişmemesi dikkatlerden kaçmadı.