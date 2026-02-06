MAGAZİN

Murat Övüç hakkında istenen ceza belli oldu

Murat Övüç hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Övüç tutuklanmıştı. Soruşturma ile ilgili iddianame hazırlandı. Övüç için, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara yönelik incelemede, bir hesaptan paylaşılan video üzerine soruşturma başlatıldı. Paylaşımda 'Başörtüsü takan Murat Övünç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu' ifadeleriyle yayımlandığı tespit edildi. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Murat Övüç hakkında istenen ceza belli oldu 1

MURAT ÖVÜÇ'TEN SAVUNMA

Övüç savunmasında videoyu yaklaşık iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nda uçak içinde yolculuk öncesinde kendisinin çektiğini, takipçilerinin bir kısmının tesettürlü olması nedeniyle mizah amaçlı böyle bir içerik ürettiğini ifade etti. Instagram hesabında benzer videoların bulunduğunu söyleyen şüpheli, başörtülü kadınları ya da toplumun herhangi bir kesimini aşağılamak gibi bir kastının olmadığını, videoyu yalnızca kendi hesabından paylaştığını ve başka platformlarda yapılan paylaşımlardan haberdar olmadığını belirtti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, İslam dininde başörtüsünün bir sembol değil, dini bir vecibe olduğu vurgulanarak; tesettürün Allah’ın emrine uymak, mahremiyeti ve iffet ilkesini korumak amacı taşıdığı ifade edildi. İddianamede Murat Övüç hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA

bence bu adam gibi indanlar hasta aklı başında bir insan bu herif gibi davranma ihtimali yok
