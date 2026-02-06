MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta isimlerinden bir acı haber daha! KOAH atağı nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nevin Efe’den üzücü haber geldi. 78 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi. Efe son olarak Yankı dizisinde rol almıştı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı sonrası tedavi gördüğü Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 78 yaşındaki sanatçı, bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah saat 11.00 sıralarında kaybetti. Acı haberi, Nevin Efe’nin menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı şu mesajla duyurdu:

“Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti 1

Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.
Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…”

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncunun acı günü! Bu sözlerle veda ettiÜnlü oyuncunun acı günü! Bu sözlerle veda etti
Tanıtımları heyecanlandırmıştı! Sonunda belli oldu Tanıtımları heyecanlandırmıştı! Sonunda belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.