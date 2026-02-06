Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı sonrası tedavi gördüğü Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 78 yaşındaki sanatçı, bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah saat 11.00 sıralarında kaybetti. Acı haberi, Nevin Efe’nin menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı şu mesajla duyurdu:

“Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.

Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.

Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…”