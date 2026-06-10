Trabzon lezzet noktası rekoru kırdı! 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi’nde Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorunu kırdı. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası ile şimdiye kadarki en geniş gastronomi seçkisine ulaşan kent, gastronomi turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Festival kapsamında düzenlenen gastronomi programına ev sahipliği yapan Şef Erşan Yılmaz ile konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat ve Gökhan Ali Çamkerten, Ortahisar’dan Akçaabat’a, Maçka’dan Sürmene’ye, Uzungöl’den Yomra’ya, Vakfıkebir’den Araklı’ya uzanan rotada Trabzon’un öne çıkan lezzet duraklarını ziyaret etti. Kent genelinde belirlenen 51 Lezzet Noktası, Trabzon mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini ziyaretçilerle buluşturacak önemli bir gastronomi rehberi niteliği taşıyor.

“GASTRONOMİ TURİZMİ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Trabzon mutfağının yalnızca Karadeniz’in değil, Türkiye’nin en güçlü gastronomi miraslarından biri olduğunu vurgulayan Şef Erşan Yılmaz, kentin doğal zenginliklerinin ve üretim kültürünün mutfağa doğrudan yansıdığını belirterek şunları söyledi:

“Trabzon denince çoğu zaman doğası, yeşili, kültürü ve tarihi ön plana çıkıyor. Ancak şehrimizin son derece iddialı ve zengin bir gastronomi mutfağı da var. Üstelik bu zenginlik ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Vakfıkebir ekmeğimiz, tenekede yapılan mısır ekmeğimiz, Akçaabat köftemiz, tereyağlarımız ve yöresel peynirlerimiz başta olmak üzere sayısız ürünümüz bulunuyor. Trabzon mutfağının tatlısından çorbasına, ara sıcağından soğuk lezzetlerine kadar uzanan bu geniş yelpaze, şehrimizin gastronomik gücünü ortaya koyuyor. Trabzon, sadece gastronomi turizmi için dahi ziyaret edilebilecek bir şehir. Doğası, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra yalnızca yemek yemek için bile buraya gelinmesini sağlayacak pek çok neden var. Bu kapsamda belirlediğimiz 51 gastronomi noktasının ziyaret edilmesini önemsiyoruz. Gastronomi turizminin şehrimizin ekonomisine ve esnafımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Trabzon dışından gelen ziyaretçilerle birlikte şehirde bir hareketlilik oluşuyor. Yaz aylarında zaten yoğunlaşan yerli ve yabancı turist ilgisi, yeme-içme sektörüne de olumlu yansıyor. Bu canlılık hem işletmelerimizi güçlendiriyor hem de istihdama katkı sağlayarak ekonomik çarkın daha güçlü dönmesine yardımcı oluyor.”

“TRABZON ÇOK BÜYÜK BİR GASTRONOMİ POTANSİYELİNE SAHİP”

Trabzon mutfağının Karadeniz gastronomisinin en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu belirten Şef Ömür Akkor ise kentin yemek kültürünün yalnızca lezzetleriyle değil, taşıdığı hikayeler ve üretim geleneğiyle de öne çıktığını ifade etti.

“Türk mutfağı içerisinde Trabzon’un yeri, Karadeniz mutfağının en güçlü ve en belirgin örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Deniz sofrasından yayla sofrasına, mevsimlik otlardan gündelik yemeklere kadar uzanan çok katmanlı bir mutfak kültürü bulunuyor. Trabzon mutfağı, sahip olduğu ürün çeşitliliğini ve yerel malzemeleri son derece başarılı şekilde kullanıyor. Özellikle tereyağı ve mısır unu gibi temel ürünler, mutfağın karakterini oluşturan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Trabzon’un çok büyük bir gastronomi potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar boyunca bu zenginlik yeterince görünür olmadı. Ancak Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi organizasyonlarla birlikte kentin gastronomi değerleri daha fazla öne çıkmaya başladı. Son günlerde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde son derece geniş bir ürün çeşitliliği ve güçlü bir lezzet birikimiyle karşılaştık. Bu potansiyelin doğru anlatılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından festivaller önemli bir rol üstleniyor. Kentin bu alandaki özgüveni artmış durumda. Esnafın hazırlığı, ürün çeşitliliği ve mutfak kültürünün zenginliği değerlendirildiğinde Trabzon’un Türkiye’nin önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğu açıkça görülüyor.”

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi, yerel mutfak kültürünü görünür kılarken şehirlerin gastronomi değerlerini ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Trabzon ise bu yıl ulaştığı 51 Lezzet Noktası ile projenin en güçlü gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

TRABZON MUTFAĞI FESTİVALLE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri, Trabzon mutfağının köklü geçmişini, yerel ürünlerini, özgün ve imza lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Lezzet buluşmalarında yalnızca yemekler değil; kentin üretim kültürü, gastronomi geleneği ve mutfak mirası da farklı perspektiflerle ele alınıyor.

Karadeniz mutfağının özel tatları arasında yer alan hamsi, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, tereyağlı pilav, karalahana çorbası, laz böreği ve yöresel tatlılar, festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktası rotasında gastronomi meraklılarının beğenisine sunuluyor. Geleneksel esnaf lokantalarından yerel ürünleri çağdaş yorumlarla servis eden restoranlara kadar uzanan geniş seçki, Trabzon mutfağının çeşitliliğini ve gastronomi zenginliğini gözler önüne seriyor.

Trabzon Kültür Yolu Festivali ile birlikte kentte oluşan gastronomi hareketliliği, turizm ve yeme-içme sektörüne de önemli katkılar sağlıyor. Festival süresince Lezzet Noktalarına gösterilen yoğun ilgi, Trabzon'un gastronomi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanırken yerel işletmelere de ekonomik canlılık kazandırıyor.