TRT 1'in yeni dizisi 'Taşacak Bu Deniz' reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleşti

TRT 1'in iddialı yapımı 'Taşacak Bu Deniz', yayın hayatına hızlı bir giriş yaparak reytinglerde zirveye oturdu. Dizinin üçüncü bölümü, AB grubunda birinci sıraya yerleşti.

Öznur Yaslı İkier

TRT 1'in yeni sezon dizisi 'Taşacak Bu Deniz', Karadeniz'in büyüleyici atmosferini ekranlara taşıyarak izleyiciden tam not aldı.

Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın tutkulu ve karmaşık aşk hikayesi, iki ailenin geçmişten gelen düşmanlığıyla birleşince ortaya sürükleyici bir drama çıktı.

TRT 1 in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleşti 1

Dizinin üçüncü bölümü, yayınlandığı cuma akşamı reytinglerde büyük bir başarı elde ederek AB grubunda birinci sıraya yerleşti. Güçlü senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve Karadeniz'in eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken 'Taşacak Bu Deniz', kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.

Dizinin reyting başarısı, kanalın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olduğunu kanıtladı. Karadeniz'in mistik atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle 'Taşacak Bu Deniz', cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

TRT 1 in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleşti 2

İŞTE DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI:

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

AB REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

