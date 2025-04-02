TRT dizisinden çıkarıldığı iddia edilmişti! Murat Daltaban'la ilgili gerçek ortaya çıktı! Yapım şirketinden açıklama...

Teşkilat dizisinde başrol 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapınca diziden çıkarıldığı duyurulmuştu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından başka bir TRT dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncusu Murat Daktaban'ın dizinin resmi hesabından takip edilmemesi üzerine Bir Zamanlar İstanbul'dan çıkarıldığına dair haberler yapılmıştı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: "ROLÜ BİTTİ"

Ünlü oyuncu, Murat Daltaban Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve devamında yapılan boykotlara sosyal medya paylaşımlarıyla destek vermişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi Murat Daltaban’ın diziden ayrılma sürecinin bu olaylarla ilgili olmadığını, bu vedanın 10 gün önce planlandığı, dizinin hikâyesi değiştiği için de rolünün bittiğini açıkladı.

Aybüke Pusat'ın ardından TRT'nin Tabii isimli dijital platformunda “Bir Ruh Macerası” isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum da projeden çıkarılmıştı.