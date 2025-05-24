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TRT dizisinden çıkartılmıştı! Başak Gümülcinelioğlu soluğu Cannes'ta aldı! Müjdeyi böyle duyurdu

TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapanları destekleyen oyuncuları bünyesindeki dizilerden tek tek çıkartmıştı. Bu isimlerden biri de Başak Gümülcinelioğlu olmuştu. Gümülcinelioğlu şimdi de Cannes pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu müjdeli haberi de böyle duyurdu.

TRT dizisinden çıkartılmıştı! Başak Gümülcinelioğlu soluğu Cannes'ta aldı! Müjdeyi böyle duyurdu
Öznur Yaslı İkier

TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapan oyunculara destek olan isimleri kendi projelerinden çıkartmıştı. Başak Gümülcinelioğlu, TRT’nin “Muhabir” dizisinden kadro dışı bırakılmıştı.

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Gümülcinelioğlu şimdilerde Cannes Film Festivali’ndeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim bu haliyle beğeni topladı.

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Çağrı Çıtanak’la üç yıllık evli olan ünlü isim anne olacağının müjdesini de kırmızı halıda verdi. Başak Gümülcinelioğlu'nun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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