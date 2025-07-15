TRT dizisinden kovulmuştu! Aybüke Pusat Halef dizi setinden paylaştı

CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'taki işine son verilen oyuncu Aybüke Pusat bir süre sessiz kalmıştı.

Kendisi de oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olunca yakışıklı oyuncu da işinden olmuştu.

TRT'ye ait tabii platformunda yayımlanacak Muhabir dizisinin başrol oyuncusu Andıç, bu paylaşımından saatler sonra dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat ve Andıç'a teklifler gecikmedi. Aybüke Pusat yeni sezon için NOW'un Halef dizisi ile anlaştı.

Dizinin başrolü olan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu dizi setinden paylaşımda bulundu.

HALEF OYUNCULARI

Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.