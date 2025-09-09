MAGAZİN

TRT'nin duayen spikerlerindendi! Gülden Özel hayatını kaybetti

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan tecrübeli spiker yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Öznur Yaslı İkier

TRT ekranlarının ve radyonun unutulmaz isimlerindn biri olan duayen spiker Gülden Özel, 58 yaşında hayata veda etti.

Gülden Özel, 10 Eylül Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967'de Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika, Kahve Molası programlarında sunuculuk yaptı.

Özel, 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Özel, uzun yıllar kanserle mücadele etti. Tedavisi devam ederken çok sevdiği mesleğini de sürdürdü.

Yeni spikerler yetiştirdi, verdiği eğitimlerle doğru ve güzel Türkçe'ye sahip çıktı.

