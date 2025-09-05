MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi

Başrolünde İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın yer aldığı TRT1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları daha başlamadan kriz çıktı. Dizinin afiş çekimleri iptal edildi, çekilen tüm afişler de çöpe atıldı.

TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi
Öznur Yaslı İkier

Yeni yayın dönemi eylül ayı itibariyle başladı. Yeni sezonda diziler yeni tanıtımlarını bir bir yayınlamaya başlarken, afiş krizleri de yaşanmaya başladı.

Yeni sezonun ilk kaosu TRT1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda yaşandı. İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizide afiş krizi çıktı.

TRT nin yeni dizisi Cennetin Çocukları nda daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi 1

TEPKİ ÇEKTİ

TRT1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları için hazırlanan afiş oyuncuların tepkisini çekti.

TRT nin yeni dizisi Cennetin Çocukları nda daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da yerini beğenmemesi üzerinden afiş çöpe atıldı. Dizinin afiş çekimleri iptal edildi. Şimdi ise yeni afiş hazırlanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Laz Kızı setlere dönüyor! İddialı diziye girdi Laz Kızı setlere dönüyor! İddialı diziye girdi
Ünlü şarkıcıdan takdir toplayan hareket! Tüm ürünleri satın alıp... Ünlü şarkıcıdan takdir toplayan hareket! Tüm ürünleri satın alıp...

Anahtar Kelimeler:
dizi trt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Canan Kaftancıoğlu' bilmecesi

'Canan Kaftancıoğlu' bilmecesi

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.