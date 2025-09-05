TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi

Yeni yayın dönemi eylül ayı itibariyle başladı. Yeni sezonda diziler yeni tanıtımlarını bir bir yayınlamaya başlarken, afiş krizleri de yaşanmaya başladı.

Yeni sezonun ilk kaosu TRT1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda yaşandı. İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizide afiş krizi çıktı.

TEPKİ ÇEKTİ

TRT1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları için hazırlanan afiş oyuncuların tepkisini çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da yerini beğenmemesi üzerinden afiş çöpe atıldı. Dizinin afiş çekimleri iptal edildi. Şimdi ise yeni afiş hazırlanacak.