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TRT sanatçısı şarkısını söylerken başına dron düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Öznur Yaslı İkier

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan TRT sanatçısı Nurcan Altınok'un başına, konserin görüntülendiği dron çarptı. "Gitti kafam" diyen Altınok, daha sonra şarkı söyleyip, oynamaya devam etti.

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı ve Batı Antalya Gençlik Platformu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, iki gün sürdü.

TRT sanatçısı şarkısını söylerken başına dron düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 1

Festivalin ilk gününde mahalle sakinleriyle festivale katılanlar, halk oyunu ve yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerle eğlenceli vakit geçirdi. Festivalin son gününde oyun ve yarışmalar yapıldı, dereceye girenlere ödül verildi.

TRT sanatçısı şarkısını söylerken başına dron düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 2

Etkinlikte Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde TRT sanatçısı Nurcan Altınok konseri düzenlendi. Sahne önünde şarkı söyleyip davetlilerle oynayan Nurcan Altınok'un başına dron çarptı.

TRT sanatçısı şarkısını söylerken başına dron düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 3

Operatörün sahneyi dronla görüntülediği sırada yaşanan kazada Altınok, "Gitti kafam" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Sanatçı daha sonra şarkısına ve oyununa devam etti.

TRT sanatçısı şarkısını söylerken başına dron düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 4

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı festival sanatçı
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