TRT sanatçısı şarkısını söylerken başına dron düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı ve Batı Antalya Gençlik Platformu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, iki gün sürdü.

Festivalin ilk gününde mahalle sakinleriyle festivale katılanlar, halk oyunu ve yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerle eğlenceli vakit geçirdi. Festivalin son gününde oyun ve yarışmalar yapıldı, dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinlikte Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde TRT sanatçısı Nurcan Altınok konseri düzenlendi. Sahne önünde şarkı söyleyip davetlilerle oynayan Nurcan Altınok'un başına dron çarptı.

Operatörün sahneyi dronla görüntülediği sırada yaşanan kazada Altınok, "Gitti kafam" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Sanatçı daha sonra şarkısına ve oyununa devam etti.