Trump’tan Bad Bunny’nin Super Bowl gösterisine sert tepki: İğrenç, uygunsuz...

ABD Başkanı Donald Trump, Bad Bunny’nin Super Bowl 2026 devre arası gösterisini sert sözlerle eleştirerek performansı “Amerika’ya atılmış bir tokat” ve “gelmiş geçmiş en kötü şovlardan biri” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl LX devre arası gösterisinde sahne alan dünyaca ünlü sanatçı Bad Bunny’yi sert sözlerle eleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gösteriyi “kesinlikle berbat, gelmiş geçmiş en kötü devre arası şovlarından biri” olarak nitelendirdi.

Trump, paylaşımında Bad Bunny’nin performansının “ülkeye atılmış bir tokat” olduğunu savunarak, “Bu karmaşanın içinde ilham verici hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşurken de eleştirilerini sürdüren Trump, devre arası gösterisinin Amerika’nın başarı, yaratıcılık ve mükemmeliyet anlayışını temsil etmediğini söyledi. Trump paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Hiçbir anlamı yok, Amerika’nın büyüklüğüne bir hakaret. Bu adamın ne dediğini kimse anlamıyor. Danslar iğrenç, özellikle ABD’de ve dünyada ekran başında olan çocuklar için son derece uygunsuz.”

"BİRLİKTE AMERİKAYIZ"

Bad Bunny, Super Bowl tarihinde ilk kez tamamı İspanyolca şarkılardan oluşan bir devre arası performansına imza attı.

Puerto Rico kültürüne göndermelerle dolu performansta Lady Gaga ve Ricky Martin sahneye konuk olurken, Pedro Pascal, Jessica Alba ve Cardi B gibi isimler de gösteride yer aldı. Bad Bunny sahnede “Nefretten daha güçlü tek şey sevgidir” ve “Birlikte Amerika’yız” mesajlarını İngilizce olarak verdi.

