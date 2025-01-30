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  4. Tuba Büyüküstün derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Tuba Büyüküstün derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 10:02
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'Çemberimde Gül Oya', 'Babam ve Oğlum', 'Sınav', 'İstanbul Kırmızısı', 'Kara Para Aşk' gibi birçok başarılı projede rol alan ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Şıklığı ve güzelliğiyle göz dolduran ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Tuba Büyüküstün derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarını tanıtmak için modaseverlerle buluştu.

Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

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Son dönemde sık sık davetlerde gördüğümüz Tuba Büyüküstün bu defa siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ve çizmeleriyle defileye katıldı.

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YORUM YAĞDI

Tuba Büyüküstün'ün siyahlar içerisindeki bu hali takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada;'sade ama şık', 'harika görünüyor', 'yine çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dizi + film teklifi almayınca açıldıkça açılıyorlar. sanat yok madem ifşamız olsun (kamerasız olmaz) diye mi düşünüyorlar nedir :)
mONA LİZA YA BENZİYOR APLA .
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