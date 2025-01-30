Tuba Büyüküstün derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarını tanıtmak için modaseverlerle buluştu.

Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Son dönemde sık sık davetlerde gördüğümüz Tuba Büyüküstün bu defa siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ve çizmeleriyle defileye katıldı.

YORUM YAĞDI

Tuba Büyüküstün'ün siyahlar içerisindeki bu hali takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada;'sade ama şık', 'harika görünüyor', 'yine çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.