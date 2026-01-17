Tuba Büyüküstün Sultana filmi ile çok iddialı dönüyor! Direk dansı eğitimleri aldı

Sefirin Kızı, Kara Para Aşk, Gönülçelen, Asi gibi birçok başarılı dizide rol alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün son dönemde dijital projelere ağırlık veriyor.

Şimdilerde Sultana filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün bu projeyle oldukça iddialı dönüyor.

7 direk dansçısının hikâyesini beyazperdeye taşıyan 'Sultana' filminde rol alan ünlü isim direk dansı eğitimleri bile aldı.

Büyüküstün'ün yeni projesinden ortaya çıkan görüntüleri de kısa sürede gündem oldu.

Yapımcılığını Rodi Kayım’ın üstlendiği, Rodi Medya ve Saros Film imzalı filmin başrollerine Tûba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen hayat verirken; Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu da filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alıyor.