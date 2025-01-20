Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Maya ve Toprak 13 yaşında! Babası son hallerini paylaştı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile 2011 yılında Paris’te hayatını birleştirmiş ve 2012 yılında ikiz çocukları Toprak ve Maya’yı dünyaya getirmişti. Aile hayatı ile dikkat çeken Büyüküstün, uzun yıllar süren evliliklerinin ardından Haziran 2017’de boşanmıştı. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın çocukları boşanmaları sonrası sık sık merak ediliyorç

İKİZLER PARİS'TE YAŞIYOR

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın evliliğinden doğan ikiz kızları Toprak ve Maya, şu an Paris’te yaşamlarını sürdürüyor. Tuba Büyüküstün, uzun süre çocuklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman kızlarını paylaşıyor.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın kızları 13 yaşına bastı. Onur Saylak kızlarının son halini "Güzel kızlar…. Nice yaşlara" notuyla paylaştı. İkizlerin son haline "Kocaman olmuşlar", "Annelerinin boyuna gelmişler", "Ne güzel kızlar", "Maşallah anne baba güzel çocuklar güzel" yorumları geldi.

PROJELERİ ÇOCUKLARINA GÖRE SEÇİYOR

Tuba Büyüküstün, iş hayatında çocuklarının bakımını ön planda tutarak, uzun saatler süren projelere katılmamayı tercih ettiğini belirtmişti. Oyuncu "Uzun saatler ve uzun günler bana göre değil. Bir süre böyle bir proje olmayacak. Çocuklar oradayken de çalışmayı tercih etmiyorum aslında" demişti.