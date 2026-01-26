MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuba Ünsal Bali'deki evini satıyor: Açıklaması dalga konusu oldu!

Kiracılarıyla yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Tuba Ünsal, bu kez Bali’deki evini satışa çıkarma kararıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun evi satma gerekçesi sosyal medyada gündem oldu.

Tuba Ünsal Bali'deki evini satıyor: Açıklaması dalga konusu oldu!
Çiğdem Sevinç

Uzun süredir yeni bir projede yer almamasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen Tuba Ünsal, bu kez Bali’deki eviyle adından söz ettirdi. Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Ünsal, yaşadığı kiracı sorunlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Bugüne kadar aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kiracılarıyla birçok kez polemik yaşayan Tuba Ünsal, son olarak Berlin’deki kiracısıyla yaşadığı tartışmayla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu bu kez farklı bir karar alarak evlerinden birini satışa çıkardı.

Tuba Ünsal Bali deki evini satıyor: Açıklaması dalga konusu oldu! 1

İKİNCİ EVİNİ SATIN ALMIŞTU

Üç yıl önce Bali’ye giden ve uzun süre burada kalan Tuba Ünsal, Canggu bölgesinden bir ev satın almıştı. Geçtiğimiz aylarda Bali’de ikinci bir ev daha alan Ünsal, ilk aldığı evi mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdi.

Tuba Ünsal Bali deki evini satıyor: Açıklaması dalga konusu oldu! 2

O AÇIKLAMA GÜNDEM OLDU

Tuba Ünsal’ın evini satışa çıkarma gerekçesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Ünlü oyuncunun, “İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı” ifadelerini kullanmasının ardından sonra sosyal medyada tiye alındı.

Tuba Ünsal Bali deki evini satıyor: Açıklaması dalga konusu oldu! 3

İŞTE BAZI YORUMLAR:

  • "Sanırsın holding yönetiyor"
  • "Allah başka dert vermesin abla"
  • "Allah böyle dert versin"
  • "Zenginlik başa bela azizim"
  • "Kız birini kiraya ver niye satiyosuun."
  • "Fakir olsa kiraya verir."
  • "Allah zorluk versin kolay iş"

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıskanmak yeni bölümde neler olacak?Kıskanmak yeni bölümde neler olacak?
Fenomen diziye başrol oldu! Yaşı gündeme geldiFenomen diziye başrol oldu! Yaşı gündeme geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tuba Unsal bali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.