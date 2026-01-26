Tuba Ünsal Bali'deki evini satıyor: Açıklaması dalga konusu oldu!

Uzun süredir yeni bir projede yer almamasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen Tuba Ünsal, bu kez Bali’deki eviyle adından söz ettirdi. Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Ünsal, yaşadığı kiracı sorunlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Bugüne kadar aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kiracılarıyla birçok kez polemik yaşayan Tuba Ünsal, son olarak Berlin’deki kiracısıyla yaşadığı tartışmayla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu bu kez farklı bir karar alarak evlerinden birini satışa çıkardı.

İKİNCİ EVİNİ SATIN ALMIŞTU

Üç yıl önce Bali’ye giden ve uzun süre burada kalan Tuba Ünsal, Canggu bölgesinden bir ev satın almıştı. Geçtiğimiz aylarda Bali’de ikinci bir ev daha alan Ünsal, ilk aldığı evi mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdi.

O AÇIKLAMA GÜNDEM OLDU

Tuba Ünsal’ın evini satışa çıkarma gerekçesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Ünlü oyuncunun, “İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı” ifadelerini kullanmasının ardından sonra sosyal medyada tiye alındı.

İŞTE BAZI YORUMLAR: