Melek Mosso'nun Zanzibar tatili ortalığı kasıp kavurdu! Yorum yağdı

"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi hit şarkılara imza atan Melek Mosso, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın iki yıl süren evlilikleri, 18 Ekim 2025'te görülen duruşmada tek celsede sona erdi.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Melek Mosso, bu kez tatil paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun konser programına kısa bir ara veren Mosso, geçtiğimiz günlerde tatil için Zanzibar'a gitti. Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso'nun pozları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Hem denizin hem de güneşin keyfini süren ünlü şarkıcı, bikinili kareleriyle adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu.