Melek Mosso'nun Zanzibar tatili ortalığı kasıp kavurdu! Yorum yağdı

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso, Zanzibar tatilinden yaptığı paylaşımlarla büyük yankı uyandırdı. Bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Mosso'ya adeta yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi hit şarkılara imza atan Melek Mosso, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın iki yıl süren evlilikleri, 18 Ekim 2025'te görülen duruşmada tek celsede sona erdi.

Melek Mosso nun Zanzibar tatili ortalığı kasıp kavurdu! Yorum yağdı 1

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Melek Mosso, bu kez tatil paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Melek Mosso nun Zanzibar tatili ortalığı kasıp kavurdu! Yorum yağdı 2

Yoğun konser programına kısa bir ara veren Mosso, geçtiğimiz günlerde tatil için Zanzibar'a gitti. Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso'nun pozları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Melek Mosso nun Zanzibar tatili ortalığı kasıp kavurdu! Yorum yağdı 3

Hem denizin hem de güneşin keyfini süren ünlü şarkıcı, bikinili kareleriyle adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu.

