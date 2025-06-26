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Tuba Ünsal gönlünü 10 yaş küçük iş insanına kaptırdı! Aşkını böyle haykırdı

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuba Ünsal gönlünü 10 yaş küçük iş insanına kaptırdı. Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı.

Tuba Ünsal gönlünü 10 yaş küçük iş insanına kaptırdı! Aşkını böyle haykırdı
Öznur Yaslı İkier

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa aşkını ilan etti. Kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile birliktelik yaşayan ünlü isim sosyal medya üzerinden aşkını haykırdı.

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Sosyal medya üzerinden sevgilisinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyen Ünsal şu ifadelere yer vermişti:

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"Yılbaşından 3 gün önce... Dünya o günden beri daha güzel! İyi ki doğdun güzel sevgilim, senin olduğun her yer bahar bana. Şimdi hazırsan maceran başlıyor. Exit (çıkış) nerede göremiyorum!"

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Cem Cantaş ile ilk evliliğini yapan Tuba Ünsal kısa sürede ayrılarak ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı.

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Uzun süreli evlilikler yaşayamayan oyuncu daha sonra üçüncü evliliğini de Mirgün Cabas ile yaptı.

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Tuba Unsal
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