Yıllar ona yaradı: Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'e beğeni yağdı

Kanal D ekranlarında 2008 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2010 yılında final yapmasına rağmen etkisini hâlâ sürdüren efsane yapım Aşk-ı Memnu, oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Ziyagil Köşkü'nün emektar çalışanı Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

Yıllar içerisindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

Fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum yağarken, kullanıcılar 'Yıllar ona yaramış', "Daha da güzelleşmiş", "Cemile yakıyorsun!' gibi yorumlarda bulundu.



ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi yapımlarda da rol alan Ermiş bir süredir ekrandan uzakta. Ermiş Hamburg / Berlin merkezli Türk Tiyatro ile birlikte bir oyunda yer alıyor.