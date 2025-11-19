MAGAZİN

Tuba Ünsal'ın kiracısıyla başı dertte! 7 aydır kira alamıyor! Hukuki süreç başlattı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Tuba Ünsal, paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü isim, Berlin'deki kiracısından yedir aydır kira alamadığını belirterek dert yandı.

Tuba Ünsal'ın kiracısıyla başı dertte! 7 aydır kira alamıyor! Hukuki süreç başlattı
Öznur Yaslı İkier

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemdeydi.

Ünsal bu defa kiracısıyla yaşadığı sorunla dikkat çekti. Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Tuba Ünsal ın kiracısıyla başı dertte! 7 aydır kira alamıyor! Hukuki süreç başlattı 1

Berlin’e hukuki süreç için gittiğini belirten Ünsal, iyi niyetinin suiistimal edildiğini ifade etti.

Tuba Ünsal ın kiracısıyla başı dertte! 7 aydır kira alamıyor! Hukuki süreç başlattı 2

Ünsal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Berlin’deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum."

Tuba Unsal
