Tuba Ünsal'ın kiracısıyla başı dertte! 7 aydır kira alamıyor! Hukuki süreç başlattı

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemdeydi.

Ünsal bu defa kiracısıyla yaşadığı sorunla dikkat çekti. Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Berlin’e hukuki süreç için gittiğini belirten Ünsal, iyi niyetinin suiistimal edildiğini ifade etti.

Ünsal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Berlin’deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum."