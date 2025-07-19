Tuba Ünsal'ın kızı Sare güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! 'İkizi gibi'

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Aşk 101, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de kızı Sare ile dikkat çekti. Murat Pilevneli ile evliliğinden olan kızı Sare'yi görenler hayran kaldı.

Annesinin izinden giderek oyunculuk eğitimleri alan ve Sare ilk deneyimini annesinin başrol oynadığı ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ filminde yaşamıştı.

BKM’nin çocuk oyunlarında da sahneye çıkan Sare Pilevneli'nin anne kız pozları sosyal medyada ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Tuba Ünsal'ın kızı Sare'ye sosyal medyada; 'Annesinin ikizi gibi', 'Tıpkı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Abla kardeş gibiler', 'Kızı çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.