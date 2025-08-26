Tuba Ünsal taciz ifşalarına kayıtsız kalamadı! 'Benim de başıma geldi'

Fotoğrafçılardan oyunculara kadar birçok ünlü ismin adı farklı iddialarla gündeme gelirken, sosyal medyada paylaşılan ifşalar geniş yankı uyandırıyor.

İddia sahiplerinin yayınladıkları mesajların ardından sektörde 'susma' hareketinin fitili ateşlendi ve pek çok kadın, bu zamana kadar dile getirmedikleri iddiaları dile getirmeye başladı.

'BENİM DE BAŞIMA GELDİ'

Son olarak Tuba Ünsal konuya dair açıklamalar da bulundu. Ünlü isim;'Erkek egemen bir sektör. Benim de başıma geldi. Bunu bugün konuşabildiğimiz için çok mutluyum' dedi.

Ünsal'a daha sonra yaşadığı taciz olayının hangi projede başınıza geldiği soruldu. Ünlü isim; 'Bunlar işi magazinleştirmek olur. Bir masada 4 kadından 3'ü konuştuğunda tacize uğruyor.'diyerek yanıt verdi.