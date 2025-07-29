Tuğba Ekinci'nin gece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdı

Son dönemde tarzıyla ve danslarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci bu defa gece kulübündeki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her adımı, her açıklaması adeta olay olan ünlü isim son olarak jartiyer benzeri iç çamaşırlı kostümüyle gece kulübünde peş peşe paylaşımlar yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Ekinci önce kamerasını açıp önünde dans etti daha sonra ise yanında bir erkekle paylaşım yaptı. Ekinci bacağını elleyen erkeğin o anlarını videoya alıp paylaşınca şoke etti.

Ekinci'nin bu paylaşımlarına kimse anlam veremezken tepkiler de gecikmedi.

Tuğba Ekinci'ye sosyal medyada; 'Yok artık', 'İyice şaşırdı', 'Orada çalışıyor galiba', 'Kendini şaşırmış', 'Ülke yanarken bunlar normal mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada gelen tepkiler sonrası Ekinci kendisi hakkında kötü yorumlara dair de hukuki işlem başlatacağını söyledi.