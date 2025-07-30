Tuğba Ekinci'nin paylaşımları tepki çekti! Kendini böyle savundu: Estetiksiz bir kadın olarak...

"O Şimdi Asker" şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor. Zaman zaman müstehcen paylaşımlar yapan zaman zaman da ünlü isimlere laf atarak polemik yaratmaya çalışan Ekinci yine gündemde.

Sosyal medyada bir gece kulübünde jartiyerli halde dururken kendisinin arkasından çeken ve o anları paylaşan Ekinci daha sonra da bir adamın bacağını ellemesini paylaşınca olay oldu.

Bu anlar sosyal medyada tepki aldı. Şarkıcıya pek çok yorum yapılırken Ekinci yine ilginç bir açıklamada bulundu.

Tuğba Ekinci sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:



"'Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim. Bunun değerini iyi bilin. Az linçleyin, elalemin gevurlarını Lopezlerini el üstü yapmayın, bizi izleyin. Onlarda dünya basını var, aynı basın bizde olsa Lopez'in Lo'su kalmazdı ülkesinde. Ne yazık ki doğduğun yer kaderin."