MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuğba Ekinci'nin paylaşımları tepki çekti! Kendini böyle savundu: Estetiksiz bir kadın olarak...

Sosyal medyada jartiyerli halde gece kulübünde yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Tuğba Ekinci paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şarkıcı eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi.

Tuğba Ekinci'nin paylaşımları tepki çekti! Kendini böyle savundu: Estetiksiz bir kadın olarak...

"O Şimdi Asker" şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor. Zaman zaman müstehcen paylaşımlar yapan zaman zaman da ünlü isimlere laf atarak polemik yaratmaya çalışan Ekinci yine gündemde.

Sosyal medyada bir gece kulübünde jartiyerli halde dururken kendisinin arkasından çeken ve o anları paylaşan Ekinci daha sonra da bir adamın bacağını ellemesini paylaşınca olay oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdı Gece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdı

Tuğba Ekinci nin paylaşımları tepki çekti! Kendini böyle savundu: Estetiksiz bir kadın olarak... 1

Bu anlar sosyal medyada tepki aldı. Şarkıcıya pek çok yorum yapılırken Ekinci yine ilginç bir açıklamada bulundu.

Tuğba Ekinci nin paylaşımları tepki çekti! Kendini böyle savundu: Estetiksiz bir kadın olarak... 2

Tuğba Ekinci sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

Tuğba Ekinci nin paylaşımları tepki çekti! Kendini böyle savundu: Estetiksiz bir kadın olarak... 3
"'Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim. Bunun değerini iyi bilin. Az linçleyin, elalemin gevurlarını Lopezlerini el üstü yapmayın, bizi izleyin. Onlarda dünya basını var, aynı basın bizde olsa Lopez'in Lo'su kalmazdı ülkesinde. Ne yazık ki doğduğun yer kaderin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezonun iddialı dizisinden ilk fragman! "Erken final görüyorum"Sezonun iddialı dizisinden ilk fragman! "Erken final görüyorum"
Beyaz TV muhabiri yangın bölgesinde kameramanı azarladı! Tepki yağdıBeyaz TV muhabiri yangın bölgesinde kameramanı azarladı! Tepki yağdı

Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Beyaz TV muhabiri yangın bölgesinde kameramanı azarladı! Tepki yağdı

Beyaz TV muhabiri yangın bölgesinde kameramanı azarladı! Tepki yağdı

Koltuğun arasına düştü! Yolcu uçağı Kazakistan'dan İstanbul'a geri döndü

Koltuğun arasına düştü! Yolcu uçağı Kazakistan'dan İstanbul'a geri döndü

Müstehcen paylaşımlar tepki çekince ilginç savunma!

Müstehcen paylaşımlar tepki çekince ilginç savunma!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.