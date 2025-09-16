Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu! Tek tek anlatıp isyan etti: Şeytani aklın yapmış olduğu spreyleme"

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Tuğba Özay yine dikkat çekti.

Tuğba Özay, bulutları paylaşarak "ülkemiz kimyasal püskürtmeye maruz kalıyor" dedi; yetkililerin acil toplanmasını ve konunun Meclis gündemine taşınmasını istedi.

Oyuncu ve manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gökyüzünde gördüğü görüntülerin bulut değil, “kimyasal püskürtme”nin sonucu olduğunu öne sürdü.

Özay “Biz ağır süpreyleme yapıldığında nefes dahi alamıyoruz, evden çıkamayacak hale geliyoruz. Baş ağrısı, mutsuzluk, huzursuzluk, anksiyete, baş dönmesi ve sinirlilik yaşıyoruz” dedi.

Açıklamasında, “Biz partici falan değiliz, vatan millet devlet diyoruz. Vatanımızda bu püskürtmeleri istemiyoruz. Emin olun bu topraklardan püskürteceğiz” diyen Özay, söz konusu uygulamaların insanlardan hayvanlara, topraktan denizlere kadar herkesi ve her şeyi etkilediğini savundu.